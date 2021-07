Covid-19: Sistema de semáforos nos centros de vacinação

Os centros de vacinação contra a Covid-19 vão passar a ser “geridos” por um sistema de semáforos. A medida, a aplicar em todo o país, começa a ser implementada já a partir desta quarta-feira, anuncia a SIC Notícias.

Se a luz for vermelha, o tempo de espera pode ser superior a uma hora para ser vacinado; se for verde a previsão baixa para os 30 minutos. Este sistema já está em funcionamento nos centro de vacinação de Cascais.

O utente poderá, ainda, saber a afluência do local onde vai ser vacinado através do site do Serviço Nacional de Saúde.

Além dos semáforos, o autoagendamento através da internet será melhorado, numa altura em que o objetivo é administrar 850 mil doses por semana nos próximas 15 dias.