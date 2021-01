Covid-19: Sindicatos e Ordem exigem vacinação de todos os médicos

A Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos exigiram, esta quarta-feira, a vacinação de todos os clínicos.

No comunicado dizem estar indignadas pelo facto «de muitos milhares de médicos estarem a ser renegados no plano de vacinação, num processo cuja falta de transparência e equidade é indisfarçável. A situação é grave tanto para os médicos do SNS, como para os médicos que não pertencendo aos quadros do SNS e que todos os dias contactam doentes, nomeadamente doentes infetados», acrescentam.

As três organizações adiantam que têm recebido milhares de contactos de associados, reclamando o direito a ser vacinados de acordo com as prioridades anunciadas «e preocupados com a falta de informação e desorganização» do Ministério da Saúde que é acusado de, um mês após o início do Plano de Vacinação, estar longe de cumprir a vacinação de médicos e profissionais de saúde na primeira fase.