Nas últimas 24 horas registaram-se 600 novos infetados pela covid 19 e contabilizaram-se mais sete mortes.

A região norte conta com 183 novos doentes pela covid-19 e duas pessoas faleceram com a doença.

Os internamentos baixam: nas enfermarias estão 399 pessoas, menos 21 do que no dia anterior; nos cuidados intensivos estão 74 pessoas, são menos cinco do que no boletim anterior da DGS.

Há mais 1331 recuperados da doença.