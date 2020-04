Covid-19: Seis bombeiros dos BV Famalicenses estão infetados

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses tem seis voluntário infetados com covid-19. Manifestam sintomas ligeiros e estão em casa.

Como medida de proteção dos voluntários, a corporação não tem nenhum ao serviço que é, agora, assegurado por duas equipas de funcionários da instituição. Cada equipa permanece no quartel, sete dias por semana, sempre com o acompanhamento de um elemento do comando.

Neste cenário, o presidente da direção, António Meireles, assegura que não está afetado o normal serviço da corporação e que «a decisão de enviar para casa os voluntários, é uma forma de os proteger, sabendo nós na sua enorme vontade em estar ao serviço. No entanto, para salvaguarda do apoio e auxílio que temos que dar aos famalicenses e pela saúde dos nossos voluntários adotamos este regime de trabalho».