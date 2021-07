Covid-19: Restaurantes, supermercados, lojas e recolher obrigatório: restrições horárias devem acabar

O governo reúne com especialistas, esta terça-feira, nas instalações do Infarmed, para discutir as próximas medidas a serem adotadas no âmbito da pandemia de Covid-19.

O comentador político da SIC e conselheiro de estado Luís Marques Mendes, avançou que o governo poderá acabar nos próximas dias com as restrições horárias nos concelhos de risco para a pandemia.

A medida, que é sugerida pelos especialistas que vão reunir na terça-feira, já estará a ser discutida internamente e poderá ser anunciada no decorrer desta semana.