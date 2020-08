Covid-19 regressa ao lar Residência Pratinha de Cavalões: Há 1 infetado e 8 em quarentena

O vírus da Covid-19 voltou à Residência Pratinha, na freguesia de Cavalões, em Vila Nova de Famalicão. Um dos utentes, um homem de 82 anos, testou positivo ao novo coronavírus.

O sénior foi transportado para o IPO do Porto, na passada quinta-feira, devido a complicações de saúde relacionadas com uma doença oncológica. À sua entrada foi submetido a um teste que, no dia a seguinte, se veio a revelar positivo.

Instantes depois de ser conhecido o resultado, já na tarde desta sexta-feira, todos os funcionários daquela instituição foram testados. Do despiste realizado não resultaram casos positivos, contudo, oito das funcionárias que tiveram contacto direto com o utente infetado ficaram em quarentena e a aguardar novas orientações.

À Cidade Hoje, a proprietária / gerente do Lar, Teresa Pedrosa, garantiu que a instituição continua a funcionar normalmente, tendo entrado ao serviço a equipa de reserva criada para responder a situações deste tipo.

Os 29 utentes que se encontram na Residência Pratinha estão assintomáticos e ainda não foram testados à Covid-19. Algo que deverá acontecer em breve, garante a responsável.

O idoso infetado mantém-se internado no IPO do Porto.

As visitas aos utentes da Residência Pratinha estão suspensas até pelo menos ao dia 21 deste mês.

Ainda não foi possível determinar a origem da infeção.