A região Norte volta a registar o maior número de novos casos, com 61,6% do total das novas infeções no país que registou 4.656 infetados – novo máximo de casos pelo terceiro dia consecutivo – e 1.747 recuperados.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 desta quinta-feira, indica que a região Norte é, também, a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus, com 1.088 óbitos (+19 do que quinta-feira).