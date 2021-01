Covid-19: Recolher obrigatório às 13 horas no próximo fim de semana

O primeiro-ministro, António Costa, acaba de anunciar que o Governo decidiu estender as regras em vigor para o próximo período de estado de emergência, aprovado esta quarta-feira, na Assembleia da República.

Assim, no próximo fim de semana, aplica-se a todos os concelhos do país com mais de 240 casos por 100 mil habitantes – é o caso de VN Famalicão -, a proibição da circulação entre concelhos e o recolher obrigatório às 13 horas.

Na conferência de imprensa que está a decorrer, António Costa Costa disse que os números de novos casos vão voltar a ultrapassar os 10 mil, mas só tomará medidas mais restritivas depois da reunião no Infarmed.