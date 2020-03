Covid-19: PS quer que a Câmara Municipal disponibilize pavilhão municipal

Perante o mais que previsível aumento do número de pessoas infectadas no País e em particular no Norte, o PS, em nota de imprensa, assume ser «urgente que a Câmara Municipal de Famalicão disponibilize de imediato espaços públicos, como, por exemplo o Pavilhão Municipal, para em conjunto com as entidades competentes se iniciarem os trabalhos de preparação como forma de prevenção para o que possa vir a acontecer», afirma Eduardo Oliveira, presidente da concelhia.

Entrados na fase de mitigação e depois da Protecção Civil de Braga emitir o estado de alerta «e vários municípios avançarem com medidas de contenção do vírus e promoverem respostas municipais de emergência, apelamos ao Dr. Paulo Cunha que actue com a urgência que este caso impõe», pede Eduardo Oliveira que é enfermeiro de profissão.

De resto, e na mesma nota de imprensa, o PS Famalicão relembra que está nas mãos de todos «apoiarmos na prevenção Covid-19, ficando em casa e evitando situações de possível contágio»