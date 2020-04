O Partido Socialista, a Juventude Socialista e as Mulheres Socialistas de Vila Nova de Famalicão iniciam, esta quarta-feira, a publicação de vídeos de sensibilização.

A utilização de máscaras, higienização das mãos, cuidados a ter com as crianças e em espaços comuns, entre outros, são os temas desta ação que tem como protagonistas profissionais de saúde. Com esta iniciativa o PS pretende alertar e aconselhar para prevenir situações de risco.