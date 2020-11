Covid-19: PS Famalicão preocupado com o crescimento acentuado de novos infetados no concelho

A concelhia de Vila Nova de Famalicão do Partido Socialista está preocupada com os número de famalicenses infetados pelo vírus da Covid-19.

O PS teme que crescimento acentuado de casos se prolongue nas próximas semanas e, por isso, decidiu deixar uma apelo à comunidade:



"O Partido Socialista de Famalicão lança um forte apelo a todos os Famalicenses: achatar a curva de contágios é o nosso dever cívico.

Usar máscara, manter o distanciamento físico e higienizar as mãos, são atos de responsabilidade que devemos de cumprir e que farão toda a diferença.

Não podemos facilitar, por nós, pelos nossos familiares e amigos, principalmente os mais frágeis.

Imbuídos de um grande sentido de solidariedade, responsabilidade, cooperação e respeito com todos os profissionais de saúde, com as nossas famílias e com todos nós, vamos cumprir!

Só assim venceremos o vírus e defenderemos quem amamos.”