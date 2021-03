Entre as 20 horas desta sexta-feira e as 5 horas da próxima segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, está proibida a circulação entre concelhos em Portugal continental.

Além deste fim de semana, a proibição de circulação entre os 278 municípios do continente será novamente aplicada, diariamente, no período da Páscoa, a partir de 26 de março a até 5 de abril, assim determina o plano do Governo de desconfinamento, apresentado a 11 de março.