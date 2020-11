Covid-19: Profissionais do Hosp. de Famalicão pedem à população que faça a doação de bebidas e snacks

Um grupo de profissionais do Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão, que está na linha da frente do combate da pandemia de Covid-19, recorreu às redes sociais para fazer um pedido à população.

De forma a que possam aguentar as horas e horas de trabalho que, por vezes, é muito intenso, estes profissionais apelam à doação de bebidas e alguns snacks.

Cápsulas de café, águas pequenas, refrigerantes, bolachas e barras energéticas fazem parte das necessidades deste grupo.

As doações podem ser deixadas na portaria do lado das visitas, ao cuidado do serviço da área cirúrgica de Covid.