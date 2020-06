Um problema informático impede a Direção Geral de Saúde de divulgar os mais recentes dados sobre a pandemia de Covid-19 em Portugal.

A revelação foi feita pela Ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa realizada às 15h00 deste sábado.

De acordo com a responsável do governo, o relatório respeitante à evolução da pandemia nas últimas 24 horas deverá ser lançado no decorrer do dia.