Covid-19: Primeiros vacinados estão a ser informados da expiração dos seus certificados digitais

Os certificados digitais apresentam uma validade de 180 dias. Consequentemente, as pessoas que foram inoculadas no início do processo de vacinação começaram a ser notificadas da expiração dos seus certificados, através de SMS. É recomendado aos cidadãos que têm o seu passaporte expirado que procedam à renovação do mesmo.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em declarações à SIC Notícias, a limitação da validade dos certificados surgem como um mecanismo de segurança. Adicionalmente, explicaram que a renovação do documento é imediata. Para que o certificado seja renovado, as pessoas devem realizar um novo pedido através da aplicação Saúde 24 ou através do portal do SNS (https://www.sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#aceder).

Os certificados de vacinação possibilitam o acesso à restauração e hotelaria. Sem este comprovativo ou sem a apresentação de um teste negativo à Covid-19, as pessoas não podem aceder a determinados estabelecimentos e realizar atividades específicas.