Covid-19: Portugal perto dos 13 mil casos diários

Tal como foi avançado por CIDADE HOJE, a ACIF mantém a realização da iniciativa “Famalicão, Porto de Encontro”, apenas no interior dos espaços aderentes e apela a que não se promovam ajuntamentos na via pública e que «o cumprimento de todas as regras não seja descurado em qualquer circunstância».

Confira, aqui, o comunicado:



«Numa luta que é de todos e para todos, e de forma a travar o mais rapidamente possível a crescente onda de casos de COVID–19, a Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão (ACIF) enaltece, desde logo, o compromisso demonstrado por todos os famalicenses, bem como o respeito e responsabilidade pelas medidas impostas pelo Governo e demais organismos competentes.



A vitalidade económica do nosso concelho é já uma imagem de marca e é nessa vitalidade que assentam muitas das nossas preocupações atuais, por ser um ativo do concelho e de todas as famílias que nele habitam. É na defesa dessa mesma vitalidade que procuramos tomar todas as medidas necessárias.



Nesse sentido, e tendo em conta a iniciativa do Famalicão Porto de Encontro, promovida pela ACIF, vimos apelar ao respeito de todas as regras e diretivas definidas pela Direção–Geral de Saúde (DGS) e pelo Governo. Apelamos a que não se promovam ajuntamentos na via pública e que toda a atividade relativa ao evento decorra no interior dos bares, discotecas e estabelecimentos similares aderentes. O cumprimento de todas as regras não deverá ser descurada em qualquer circunstância.



Após um longo caminho de combate à pandemia de COVID–19, somos novamente obrigados a alguns condicionalismos no nosso dia–a–dia. Situações excecionais exigem medidas excecionais. Certos de que ultrapassaremos todas as dificuldades e que todos, juntos, vamos, uma vez mais, conseguir dar uma resposta positiva.

A Direção da Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão (ACIF)»