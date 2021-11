Covid-19: Portugal encontra-se na «quinta fase pandémica»

Políticos e especialistas de várias áreas da saúde estão em reunião para avaliarem a evolução da pandemia da Covid-19. De acordo com Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, Portugal encontra-se «na quinta fase pandémica, até ao momento com impacto na gravidade e mortalidade inferiores a fases anteriores, ainda que mereçam alguma atenção especial».

«Encontramo-nos com 203 casos de infeção por SARS-Cov-2 nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, com uma tendência crescente, com uma variação de +47% relativamente ao período homólogo do passado», notou. Pedro Pinto Leite apontou para a tendência crescente que todos os grupos etários têm tido. No entanto, destacou o grupo etário dos 80+ que apresenta «uma tendência estável que já se tem vindo a verificar nos últimos tempos e que se mantém». «Podemos estar também aqui a assistir a algum efeito já das doses de reforço», acrescentou.

Segundo o especialista, tem-se notado um aumento dos internamentos totais. «Isto corresponde a uma variação de +37% relativamente ao período homólogo, dos quais 72 casos encontravam-se em unidade de cuidados intensivos com uma variação, relativamente ao mesmo período, de +12% e este valor corresponde a uma percentagem, ao nível de alerta das linhas vermelhas, de 28%».

O grupo etário com maior incidência é o das crianças até aos nove anos. Esta faixa da população não se encontra vacinada. Em segundo e terceiro lugares, posicionam-se o grupo dos 20 aos 29 anos e a faixa dos 30 aos 39 anos, respetivamente.

A região que apresenta maior incidência de infeções é o Algarve, seguida do Centro e da Madeira. As três regiões contam com mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Lisboa e Vale do Tejo têm uma incidência «ligeiramente inferior à nacional», enquanto que o Alentejo, o Norte e os Açores denotam uma tendência crescente e com variações superiores a 10%.