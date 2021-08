Covid-19: Portugal apresenta 53 surtos ativos em lares

As autoridades de saúde contabilizam 53 surtos ativos de Covid-19 em lares de idosos. De acordo com os dados disponibilizados à agência Lusa pela Direção-Geral da Saúde, os 53 surtos ativos, estão interligados a 829 casos de infeção diagnosticados. O surto em Proença-a-Nova é o que está a suscitar maior atenção por parte da União das Misericórdias Portuguesas.

Segundo os números cedidos, por administração regional de saúde, Lisboa e Vale do Tejo contavam com mais surtos (25) e pessoas infetadas (270). No Norte existiam 10 surtos e 247 pessoas infetadas, enquanto que no Alentejo havia oito surtos e 68 infeções, no Centro seis surtos e 138 infetados e no Algarve quatro surtos e 106 pessoas infetadas.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, explicou à agência Lusa que o surto no lar da Santa Casa de Proença-a-Nova, com 127 casos ativos, é o que suscita mais atenção. No entanto, Manuel Lemos referiu que «a situação está controlada».