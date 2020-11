Covid-19: Pfizer garante vacina com 90% de eficácia

A Pfizer anunciou esta segunda-feira que a vacina que está a produzir conta a Covid-19 tem 90 por cento de eficácia. A farmacêutica Pfizer/BioNTech anunciou resultados preliminares dos testes de larga escala e estes foram prometedores, indicando que a vacina tem 90% de eficácia.

Estes resultados são bem melhores do que o inicialmente esperado e até os reguladores admitiram a hipótese de aprovar uma vacina que evidencia-se pelo menos 50% de eficácia.

Estes resultados foram alcançados depois de a Pfizer ter identificado 94 casos de covid-19 positivos, numa percentagem de eficácia superior a 90% e continuar até que tenham acontecido 164 casos. A Pfizer refere ainda que não houve efeitos secundários graves.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020