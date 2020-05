COVID-19: Pediatra no CHMA dá conselhos a ter com os mais novos

A Drª Clara Vieira, pediatra no CHMA – Unidade de Famalicão, é a protagonista do mais recente vídeo publicado pelo PS, inserido em mais uma ação de prevenção e sensibilização contra a Covid-19.

Nesta nova publicação, o foco está nos cuidados a ter com os mais novos: «Não levar as crianças às compras, beijar e abraçar só os pais, lavar as mãos antes de tratar dos recém-nascidos e não deixar entrar terceiros em casa», são algumas das recomendações referidas no vídeo.

Alguns sintomas típicos da doença nos mais novos e um alerta aos pais para manterem as vacinas das crianças em dia, são outros assuntos abordados por Clara Vieira.