Covid-19: País dividido em três zonas de risco? Famalicão pode entrar no escalão máximo

O Governo está a analisar a possibilidade de dividir os 308 municípios portugueses em três escalões, com base na incidência da Covid-19 por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, revelou esta terça-feira o deputado do PEV, José Luís Ferreira, depois de uma reunião com o Presidente da República.

Tendo por base os últimos dados municipais, divulgados na passada segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, há 28 concelhos que podem ser incluídos no escalão mais alto, com medidas mais restritivas de controlo à pandemia. De entre os concelhos no escalão máximo, está Vila Nova de Famalicão que no último relatório da DGS registou, nos últimos 14 dias, 1349 casos de infeção por 100 mil habitantes.

No escalão das restrições mais apertadas podem entrar os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes – é o caso de VN Famalicão; no escalão intermédio entre 480 e 960; e no escalão mais baixo os municípios cuja incidência se cifre entre 240 e 480 casos.

No entanto, este é apenas um cenário, avançado pelo Eco, que ainda não foi confirmado, como também se desconhece que medidas podem ser aplicadas aos municípios em cada escalão.

Recorde-se que, também o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, admitiu, esta terça-feira, que o Governo pode aplicar «restrições suplementares» para travar o contínuo aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus nos municípios mais atingidos pela pandemia.