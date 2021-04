Covid-19: Ordem dos Médicos pede que se mantenha a confiança nas vacinas

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou a ausência de uma posição comum europeia sobre a vacina da AstraZeneca, defendeu poderes reforçados para a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) e advertiu que não se deve colocar em causa a vacinação.

“No âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a ministra da Saúde, Marta Temido, promoveu uma reunião com todos os homólogos e com a Comissão, tendo em vista uma posição conjunta de todos os Estados-membros. Tenho muita pena que não tenha sido possível haver essa posição comum [em relação à vacina da AstraZeneca], porque isso reforçava a confiança de todos”, disse o líder do executivo.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro advertiu que terão de ser introduzidos “ajustamentos” no plano de vacinação nacional, já que poderão “sobrar algumas doses da vacina da AstraZeneca enquanto se mantiverem as atuais contraindicações”.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou na quinta-feira que as autoridades nacionais efetuam uma “boa farmacovigilância” das vacinas contra a covid-19 e que, em Portugal, não foram reportados casos fatais relacionados com administração desses fármacos.

Segundo o presidente do Infarmed, Rui Ivo, foram reportadas “apenas duas situações”, uma relacionada com a vacina da AstraZeneca e outra com uma outra vacina, que não especificou.