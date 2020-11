Covid-19: Número de novos infetados em Famalicão agrava-se de semana para semana

Os casos de Covid-19 no concelho de Vila Nova de Famalicão não param de subir, de semana para semana. Os dados da Direção Geral da Saúde indicam que o concelho famalicense sofreu um agravamento no número de novas infeção, encontrando-se agora no penúltimo lugar da escala dos concelhos com mais casos em todo o território nacional.

Nos mapas seguintes é possível ver a evolução da pandemia na zona norte, onde Vila Nova de Famalicão está incluído.

Na primeira semana em análise (de 08 a 14 de outubro) o concelho famalicense (assinalado no mapa com a letra F) surge no mapa com 60 a 120 casos por cada 100 mil habitantes.

Na semana seguinte (de 15 a 21 de outubro) o concelho de Famalicão manteve o mesmo registo.

Já na semana de 22 a 28 de outubro, a situação epidemiológica agravou-se em Vila Nova de Famalicão. O concelho subiu o número de casos por 100 mil habitantes ( 240 a 480 ), estando no penúltimo escalão definido pelas autoridades para classificar os concelhos com maior risco.

Recorde-se que desde há duas semanas a Direção Geral da Saúde não tem revelado o número de infetados em cada um dos concelhos do território nacional. No entanto, estes mapas a que a Cidade Hoje teve acesso, são um indicador da situação na região norte do país.