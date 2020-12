Covid-19: Número de infetados desce em Famalicão

A Direção Geral da Saúde emitiu um novo boletim com dados referentes aos concelhos do território nacional.

Os dados dizem respeito aos últimos 14 dias (19/11/2020 a 02/12/2020) e mostram um decréscimo do número de infetados em vários concelhos do norte, como é exemplo o de Vila Nova de Famalicão que, neste período de tempo, registou 1789 casos por cada 100 mil habitantes.

No entanto este número não é suficiente para que o concelho famalicense saia da lista dos territórios com maior incidência de casos. Deste modo, mantêm-se todas as medidas restritivas anunciadas pelo governo ao abrigo do estado de emergência em vigor.