Covid-19: Novos casos em Famalicão cresceram mais de 60% na última semana

Os dados do quadro apresentado nesta notícia resumem as últimas três semanas de pandemia de Covid-19 no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A informação faz parte do balanço semanal da ARS Norte e complementa toda a informação que a Direção Geral da Saúde disponibiliza diariamente com os relatórios da pandemia.

De acordo com os dados a que a Cidade Hoje teve acesso, houve um aumento de 64% no número de novos Casos Covid-19 no concelho Famalicense, quando comparamos os valores da última semana para os da penúltima semana.