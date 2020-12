Covid-19: Novo estado de emergência mantém restrições em Famalicão

O novo período do estado de emergência, em vigor até 23 de dezembro, começou às 00H00 desta quarta-feira, com um total de 113 concelhos do continente em risco de transmissão de covid-19 extremamente elevado ou muito elevado. Dezanove destes municípios são no Minho, incluindo Vila Nova de Famalicão.

Até às 23h59 de 23 de dezembro não há proibição de circulação de concelhos, mas mantêm-se as regras apertadas para os territórios de risco extremamente elevado e muito elevado, incluindo a proibição de circulação na via pública entre as 13H00 e as 05H00 nos fins de semana de 12 e 13 e de 19 e 20.

Os estabelecimentos comerciais apenas podem funcionar entre as 08H00 e as 13H00. A restauração pode funcionar depois desse horário, apenas para ‘take-away’ e entregas ao domicílio.

As exceções ao fecho às 13:00 são para os estabelecimentos de venda a retalho de bens alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene que tenham uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 m2, com entrada autónoma e independente a partir da via pública.

Nos dias úteis, o período de recolhimento domiciliário nos 113 municípios inicia-se às 23H00 e os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22H00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22H30, sendo que os estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01H00, somente para entregas ao domicílio.