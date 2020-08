Portugal tem 12.940 casos ativos da doença provocado pelo novo coronavírus, mais 291 em relação a quarta-feira.

Dos novos diagnósticos de covid-19, registados nas últimas 24 horas, 170 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo – o que representa 58,4% do total nacional de novas infeções – e 93 no Norte do país, a maior subida em três meses.

Há mais seis casos na região Centro, doze no Alentejo, mais nove no Algarve e mais um nos Açores.