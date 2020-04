O relatório desta sexta-feira da DGD aponta para 246 mortos, mais 37 mortes que ontem, o maior aumento desde o início da pandemia em Portugal. Há 9.886 casos de infeção, mais 853 do que esta quinta-feira. O número de recuperados mantém-se em 68 pessoas

Quanto ao número de óbitos, no Norte são 130, Centro 61, Lisboa e Vale do Tejo 51, Algarve 3 e um morto no Alentejo.