Segundo o boletim da DGS, esta sexta-feira registaram-se 757 novos casos de infeção por covid-19 e nove falecimentos.

A região norte contabiliza 213 novos infetados e nenhuma morte.

Nas enfermarias estão 410 doentes, menos dois do que dia anterior; na Unidade de Cuidados Intensivos estão 76 pessoas, mais uma do que no relatório anterior.