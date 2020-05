Covid-19: Mundos de Vida com obras de adaptação do espaço antes da reabertura da creche na segunda

O colégio Mundos de Vida reabre a creche na próxima segunda-feira.

Nos próximos meses, os pais não podendo entrar dentro do edifício, não vão precisar de ficar numa fila em frente da entrada principal para vir trazer ou buscar os seus filhos.

Como o colégio tem um parque-recreio a toda a volta da creche e do jardim de infância, é possível a cada família entregar diretamente os filhos à educadora ou auxiliar de referência na porta de uma das salas que dão acesso ao jardim.

Nestas imagens, vê-se o pormenor da construção de uma nova abertura para o exterior, a criação de estruturas de madeira com telhado para proteção à chegada, em frente da porta da sala para o jardim-recreio e a colocação de mais cercas integradas na paisagem do parque.

Assim, as crianças vão poder brincar e manter-se sempre com o seu grupo, em vez de circularem por todo o parque. As divisões colocadas no parque vão parecer naturais, mantendo a sua beleza. As crianças vão poder utilizar muito o exterior da creche e do jardim de infância, como é recomendado pela DGS.

Fotos / Texto: Mundos de Vida