Covid-19: Ministério da Saúde diz existirem 17 mil infetados enquanto balanço da DGS indica 15 mil

Foi através de um comunicado, lançado esta sexta-feira, que o Ministério da Saúde revelou existirem 17.083 casos positivos ao novo coronavírus. Este número surge horas depois da DGS, no balanço diário que faz sobre a doença, avançar com 15.472 infetados.

A imprensa nacional tentou obter, sem sucesso, esclarecimentos sobre a discrepância nos números.

Sobre o covid-19 em Portugal, o Ministério da Saúde explica que no domingo vai ter disponíveis cerca de 900 mil testes, “que serão de imediato” distribuídos pelas administrações regionais de saúde e Regiões Autónomas, “de acordo com as necessidades identificadas”.

Desde o primeiro dia de Abril, o ministério revela que têm sido feitos, em média, 8.900 testes diários de diagnóstico do novo coronavírus.