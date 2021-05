Covid-19: Menores de 50 podem tomar vacinas da Janssen e da AstraZeneca

Graça Freitas disse, esta quarta-feira, que as pessoas com menos de 50 anos também vão poder tomar as vacinas da Janssen e da AstraZeneca, assinalando que se trata de uma «opção de cada um», apesar da recomendação atual ser para a população acima dessa faixa etária, conforme dita a a norma da Direção-Geral da Saúde.

A responsável adiantou que no local de vacinação, as pessoas recebem um folheto informativo «com toda a informação necessária para tomarem uma decisão informada e, se quiserem ser vacinas, serão vacinadas». Se preferirem aguardar por novos dados e nova informação que permita que recebam outra vacina, não deixarão de ser convocados para a vacinação.

A diretora geral da saúde assume que se trata de opção pessoal, desde que devidamente informada. «O risco é mínimo. Se uma pessoa assumir a título individual que não se importa de ter um risco infinitamente pequeno, pode fazê-lo», adiantando que a mesma premissa se aplica para estas duas vacinas: para menores de 50 anos no caso da Janssen; e para menores de 60, da AstraZeneca.