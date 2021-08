Covid-19: Medicamento em teste curou mais de 90% dos doentes em estado grave

O Centro Médico Sourasky, em Telavive, Israel, desenvolveu um medicamento com o nome EXO-CD24 que conseguiu curar 93% dos 90 pacientes com covid-19 que participaram no ensaio, todos eles com quadro grave da doença. O ensaio realizou-se em Atenas, na Grécia, e a maioria dos voluntários teve alta no espaço de cinco dias. A notícia foi avançada pelo jornal The Jerusalem Post.

O ensaio, que está na fase II, confirmou assim os resultados obtidos ainda na prikeira fase, que foi desenvolvido em Israel no inverno passado, e no qual 29 dos 30 doentes com covid grave ou moderado conseguiram recuperar em poucos dias.

“O objetivo principal deste estudo foi verificar que o medicamento é seguro. Até hoje não registámos nenhum efeito secundário significativo em nenhum dos doentes dos dois grupos”, garantiu o professor Nadir Arber.

Arber e a sua equipa desenvolveram este medicamento com base numa molécula que o professor estudou ao pormenor durante 25 anos, chamada CD24, que está presente de forma natural no corpo humano. A CD24 é uma pequena proteína que está alojada junto às células e cumpre muitas funções.