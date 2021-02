Covid-19: Médica cria calculadora que lhe diz quantas pessoas à frente para tomar a vacina

Uma médica polaca, que esteve cerca de 9 semanas em Portugal, ficou com uma ligação afetiva ao país e decidiu criar uma ferramenta que pode ser muito útil para a comunidade.

Através deste site ( www.omnicalculator.com/all/fila-portugal ), e depois de responder a um questionário, pode ficar com uma ideia de quando é que a vacina contra a Covid-19 vai estar disponível para si.

A calculadora deste projeto está constantemente a ser atualizada, de acordo com as vacinas que vão sendo disponibilizadas para Portugal e as respetivas alterações no plano de vacinação.