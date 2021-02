Covid-19: Matemático acredita em verão leve mas aponta desconfinamento para meados de março

O matemático e professor do Instituto Superior Técnico, que acompanhada a pandemia de Covid-19 no nosso país, prevê que o verão seja leve no que diz respeito aos casos de infeção, mas aponta que o desconfinamento só deverá acontecer em meados de março.

Para o professor do IST, a descida do número de novos casos e de vítimas mortais é um indicador positivo, que antecipa um verão mais tranquilo.

No entanto, o especialista sugere o uso mais adequado da tecnologia e mais assertividade na testagem e isolamento das zonas onde possam surgir focos de infeção.