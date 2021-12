Covid-19: Marcelo feliz com portugueses que já foram à 3ª dose e espera o mesmo das crianças

O Presidente da República declarou-se este domingo feliz com a adesão dos portugueses à vacinação contra a covid-19, “sem necessidade de vacinação obrigatória”, e afirmou esperar o mesmo relativamente às crianças, ressalvando que está dependente das autoridades sanitárias.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, após ter discursado no encerramento do 5.º Congresso da Sedes – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

“Estou feliz por saber que hoje mesmo está prevista a vacinação de dezenas de milhares de portugueses e que a adesão é tão grande que não se coloca em Portugal a questão de ter de haver vacinação obrigatória. Os portugueses percebem que devem vacinar-se, sem necessidade de vacinação obrigatória”, declarou o chefe de Estado aos jornalistas.

Questionado se considera que a mesma adesão se verificará com a vacinação das crianças, o Presidente da República começou por responder que essa “é uma decisão que depende agora da posição última das autoridades sanitárias”.

Depois, referiu que na vacinação “dos 12 aos 18 anos, depois de haver vários pontos de vista, houve uma adesão massiva”, acrescentando: “Isso foi um bom sinal. Não vejo razão para não haver a mesma adesão da parte de pais, de avós e de outros responsáveis por crianças em idades inferiores”.