O último relatório da Direção-Geral de Saúde dá conta de sete mortes e 3.547 infetados pelo novo coronavírus.

De acordo com o último relatório oficial, registaram-se mais 2.571 casos de recuperação nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.460 novos infetados, é a área do país com mais novas notificações.