Covid-19: Mais duas mortes e 399 infetados em Portugal

Nas últimas 24 horas, e segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde, em Portugal contabilizaram-se mais dois óbitos, 399 infetados e 173 recuperados. Ao todo há já 41.357 casos de recuperação.

Lisboa e Vale do Tejo, com 186 casos, e a região Norte, com 161, registam a maioria dos novos episódios de infeção.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 desta quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus, com 846 óbitos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (654 +2), Centro (253) e Alentejo (22).

Em todo o território nacional, há 317 doentes internados, mais seis que ontem, e 35 em unidades de cuidados intensivos, menos três do que na quarta-feira.

De acordo com o boletim da DGS, existem 13.507 casos ativos da infeção em Portugal – mais 224 – e 33.866 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 84 indivíduos.

Desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 1.809 mortes associadas à covid-19 e 56.673 casos de infeção.

Os resultados por concelho só são conhecidos à segunda-feira, pelo que não possível atualizar os dados relativos a VN Famalicão.