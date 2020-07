Nas últimas 24 horas morreram em Portugal oito pessoas com a covid-19 e registaram-se mais 204 infetados, sendo que a maioria continua a ser na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 128 infetados.

Relativamente a Famalicão, só no início da próxima semana é que os dados serão atualizados, conforme procedimento da Direção Geral da Saúde.

Ainda segundo a DGS, Portugal já registou 51.072 casos de pessoas infetadas; destas já recuperaram 36.483, mas há a lamentar 1.735 falecimentos.