Covid-19: Mais 75 mortos e 4.336 infetados

Há mais 75 óbitos por covid-19, 4336 infetados e 3662 recuperados.

O Norte conta 2.001 novos casos e continua a ser a região do país com mais novos casos de infeção. Foram 46,1% dos diagnosticados com covid-19 nas últimas 24 horas.

Em todo o território nacional, há 3.061 doentes internados, menos 81 que ontem, e 484 em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 10 do que na quinta-feira.

Os dados da DGS sobre a situação epidemiológica indicam que existem 70.285 casos ativos da infeção em Portugal – mais 599 que ontem – e 77.432 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 981.