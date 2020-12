Segundo o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde, Portugal contabiliza nas últimas 24 horas, mais 74 óbitos, 3.336 infetados e 6.112 recuperados. Ao todo há já 327.794 casos de recuperação relacionados com a doença em território nacional.

O Norte, com 1.494 novos casos, é a região com mais novas notificações, com 44,8% do total de diagnósticos nas últimas 24 horas.