Covid-19: Mais 50 mortos e 47.199 infetados

«Se dúvidas tivesse – e nunca tive -, as muitas centenas de mensagens que recebi de pessoas disponíveis para voltarem ao CDS, para votarem novamente no CDS, para se filiarem no CDS, para devolverem o CDS a um lugar que merece na democracia portuguesa, reforçaram a minha convicção de que seremos capazes de ultrapassar o momento difícil que o partido atravessa», escreve Nuno Melo na sua página do Facebook.

Recorde-se que Nuno Melo disponibilizou-se a encabeçar uma candidatura à liderança do CDS-PP. Já o tinha feito em novembro, antes das eleições legislativas, mas o CDS não foi a votos. Agora, após o desaire que levou o CDS-PP a ficar sem representação parlamentar, Nuno Melo volta a mostrar disponibilidade para assumir os destinos do partido. «O CDS faz falta a Portugal», mensagem do famalicense Nuno Melo.