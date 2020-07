Covid-19: Mais 50% de um salário e mais dias de férias para trabalhadores da área da saúde

Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à covid-19 vão ter um prémio de desempenho equivalente a 50% do seu salário base e mais dias de férias.

O prémio de desempenho será pago uma única vez. Terão ainda um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal efetivamente prestadas no período em que se verificou a situação de calamidade pública.

A proposta partiu do PSD e foi aprovada esta quarta-feira, por unanimidade no Parlamento Nacional.

Tanto as férias como o prémio de desempenho aos trabalhadores do SNS envolvidos no combate à doença covid-19 serão regulamentados por diploma próprio do Governo no prazo de 30 dias após a aprovação do Orçamento do Estado Suplementar.