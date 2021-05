Nas últimas 24 horas, em Portugal registaram-se 3 mortes e 375 infetados pelo novo coronavírus.

De acordo com o recente relatório da Direção-Geral da Saúde, há mais 669 recuperados. 103 dos novos casos são no Norte, onde foi registada uma morte. Estão internados 237 doentes (menos 2 do que na segunda-feira); nos cuidados intensivos há 52 pessoas (menos 5).