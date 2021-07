O relatório da Direção de Saúde dá conta de 3.452 novos infetados e 13 mortes, nas últimas 24 horas.

No norte há 1.194 novos infetados – segunda região do país com mais casos – e 5 mortes.

Os internamentos em enfermarias subiram: 934 (+6); em UCI permanecem 200 doentes.