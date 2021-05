O relatório diário da Direção-Geral da Saúde assinala mais 158 infetados e um óbito, nas últimas 24 horas.

Registaram-se, também 368 casos de recuperação. A região Norte, com 70 novos infetados, é a área do país com mais novas notificações.

Há 277 doentes internados, mais nove do que ontem, e 73 em unidades de cuidados intensivos, menos um.