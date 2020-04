Até às 17h00 deste sábado foram libertados 240 reclusos.

A informação foi avançada elo Conselho Superior da Magistratura, no primeiro dia de vigência da Lei 9/2020, que abriu várias vias para a saída de presos das cadeias.

“Até às 17 horas beneficiaram de decisão judicial de libertação um total de 240 reclusos em todo o país, estimando-se que, até ao fim do dia de hoje, o número seja superior“, lê-se no comunicado do CSM.