Covid-19: Lar de Braga com todos os doentes e funcionários infetados

A informação está a ser avançada pelo jornal Diário do Minho.

A situação verifica-se no Lar do Trabalhador, na freguesia de Prado. Ao D.M. o presidente da junta conta que grande parte dos infetados estão sem sintomas, referindo ainda que a situação dramática prende-se com as funcionárias que “estão esgotadas dentro do lar sem poder sair”.

Albano Bastos explicou ainda que aquela instituição tem recebido todo o apoio possível e que, por isso, “não falta nada”.

As refeições são confecionadas no exterior e transportadas para o local pela junta de freguesia. O apoio aos infetados está a ser dado com todas as seguranças que o momento exige.