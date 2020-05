Esta sexta-feira, o FC Famalicão realizou testes de rastreio zaragatoa/PCR a todos os jogadores, elementos da equipa técnica e staff de apoio à equipa principal.

Tratou-se de mais um procedimento no âmbito do plano de retoma da competição. Recorde-se que os jogadores, elementos da equipa técnica e staff já tinham cumprido testes serológicos para avaliação da resposta imunitária ao novo coronavírus no dia em que voltou aos treinos.