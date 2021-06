Covid-19: «Já não podemos negar que a região norte está numa 4.ª vaga»

Portugal registou na última terça-feira, de acordo com os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, mais 2362 casos positivos e somou quatro mortes relacionadas com a covid-19. No norte somam-se mais 435 novos casos, o maior número de casos positivos registados, durante o mês de junho, até ao momento. O diretor da Unidade Autónoma de Gestão (UAG) de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), Nélson Pereira, alertou esta quarta-feira, dia 30 de junho, para a ocorrência de uma 4ª vaga da Covid-19 na região do Norte.

«Neste momento já não podemos negar que estamos numa 4.ª vaga, de características diferentes, mas real», explicou o diretor da UAG do CHUSSJ. «É o momento de todas as estruturas se coordenarem e verificarem os seus planos de contingência», acrescentou.

Nelson Pereira destacou o aumento de pessoas a testarem positivo à covid-19 no Hospital do São João, afirmando que a taxa de positividade dos testes realizados aumentou dos 1 a 2% registados nos últimos três meses para 10 a 15% nos últimos cinco dias. Sendo que, na última terça-feira, o hospital chegou «praticamente aos 20%», notou. De acordo com o diretor da UAG do CHUSSJ, «isto significa que a pandemia está a progredir na região Norte». «É preciso controlar este processo antes que se chegue à situação de acréscimo de internados», acrescentou.

O diretor da UAG do CHUSSJ explicou que «neste momento o aumento de casos não tem repercussão significativa no internamento». Nelson Pereira apelou ainda para o seguimento de medidas de proteção, durante as férias de verão. «Mantenham os cuidados de proteção. Qualquer sintoma que tenham devem contactar o SNS24 porque cada hora ou cada dia que passa em que isso não é feito são mais contactos e mais contágios, e isso é que faz a progressão exponencial da pandemia. Minimizem os contactos com pessoas com quem não coabitem. É possível ir à praia, mas se estiverem em sítios fechados com outras pessoas: sempre com máscara. Isto não tem segredo. Num ano e meio já todos devíamos ter aprendido e infelizmente ainda não aprendemos», afirmou.